Американский инвестор Роджерс предрек США тяжелую рецессию в ближайшие два года

США в ближайшие год-два ждет очень тяжелая рецессия. Такое мнение высказал американский инвестор Джим Роджерс, сооснователь инвестфонда Quantum (партнер — миллиардер Джордж Сорос), передает РИА Новости.

По мнению Роджерса, проблемы в американской экономике появятся в связи со значительно увеличившимся объемом накопленных долгов по всему миру. Миллионер подчеркнул, что это должно вызывать беспокойства.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS заявила о риске рецессии в американской экономике в 2023 году.

В ноябре американский президент Джо Байден заявил, что США лучше всех в мире готовы к лидированию в глобальной экономике на годы вперед.

Однако в том же месяце миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос предупредил, что на США надвигается рецессия, и посоветовал накапливать наличные на случай спада в мировой экономике.