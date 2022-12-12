Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инвестор предрек исчезновение большинства криптовалют

Инвестор Роджерс заявил, что большинство криптовалют исчезнет и обесценится

close
100%
Depositphotos

Известный американский инвестор Джим Роджерс, бывший партнер миллиардера Джорджа Сороса, в 1970-е годы основавший с ним Quantum Fund, заявил, что большинство криптовалют исчезнет и обесценится, передает РИА Новости.

«Я все еще скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля», — сказал он.

По мнению Роджерса, жизнеспособными будут лишь цифровые валюты, выпущенные государствами. Вместе с тем он считает, что сами власти будут пытаться установить контроль над обращением криптовалют, которые «могут выжить в качестве торговых средств».

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс биткоина, в теории, может начать расти при условии, если он станет реальным платежным средством.

До этого основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс говорил, что популярность криптовалют и NFT (невзаимозаменяемых токенов) обусловлена «теорией большого дурака», суть которой заключается в покупке переоцененного актива и его перепродажи с еще большей наценкой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть