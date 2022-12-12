Инвестор предрек исчезновение большинства криптовалют

Известный американский инвестор Джим Роджерс, бывший партнер миллиардера Джорджа Сороса, в 1970-е годы основавший с ним Quantum Fund, заявил, что большинство криптовалют исчезнет и обесценится, передает РИА Новости.

«Я все еще скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля», — сказал он.

По мнению Роджерса, жизнеспособными будут лишь цифровые валюты, выпущенные государствами. Вместе с тем он считает, что сами власти будут пытаться установить контроль над обращением криптовалют, которые «могут выжить в качестве торговых средств».

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс биткоина, в теории, может начать расти при условии, если он станет реальным платежным средством.

До этого основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс говорил, что популярность криптовалют и NFT (невзаимозаменяемых токенов) обусловлена «теорией большого дурака», суть которой заключается в покупке переоцененного актива и его перепродажи с еще большей наценкой.