Инвестор спрогнозировал наступление худших времен для мировой экономики

Американский инвестор Джим Роджерс, экс-партнер миллиардера Джорджа Сороса, в 1970-е годы основавший с ним Quantum Fund, спрогнозировал наступление худших времен для мировой экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объема долгов», — сказал Роджерс.

По его словам, «по всему миру» с 2009 года сформировалось «так много долговых обязательств».

Как считает инвестор, предстоящий период сложностей может оказаться «очень и очень плохим», что должно стать причиной для беспокойства. Он также указал, что экономические проблемы возникнут вновь.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что прогноз организации по росту мировой экономики в 2023 году ухудшился — увеличение глобального ВВП в 2023 году может составить менее 2%.

До этого генеральный директор аналитического агентства выразил мнение, что так называемое дно мирового кризиса будет достигнуто в 2023 году.