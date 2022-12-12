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«Известия»: пятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году

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Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью газете «Известия» сообщил, что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в следующем году.

Он рассказал, что сейчас с Центробанком идет обсуждение контракта на 2023 год.

«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ретейла», — отметил Трачук.

Вместе с тем он допустил, что банкноты низких номиналов граждане уже в следующем году смогут увидеть в обороте.

Гендиректор «Гознака» признал, что с пятирублевой купюрой пришлось сложнее всего, так как ее печатали лишь однажды – 25 лет назад. В итоге специалистам пришлось поднимать техдокументацию и подходить к данному вопросу, будто это совершенно новое изделие.

Ранее зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение, Сергей Белов рассказал об обновленных купюрах 1000 и 5000 рублей и добавил, что их защитный комплекс будет более совершенным, чем у новых купюр более низкого номинала, так как крупные банкноты подделывают чаще.

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