Экспорт индийской оборонной продукции достиг рекордных $1,7 млрд

Объем экспорта индийской продукции оборонного назначения по итогам 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 марта, составил рекордные 40 млрд рупий или около $1,7 млрд. Слова министра обороны Индии Раджнатха Сингха приводит издание Mint.

«Восемь лет назад, в 2014 году экспорт оборонной продукции страны составлял 9 млрд рупий или примерно $110,8 млн. Страна намерена достичь цели по военному экспорту на сумму более $3 млрд к 2025 году», — говорится в материале.

При этом с 2017 по 2021 год объемы индийского оборонного экспорта увеличились почти в шесть раз. Программа развития оборонного сектора экономики включает в себя в том числе строительство авианосцев INS Vikrant. Местную оборонную продукцию власти Индии намерены поставлять в так называемые «дружественные» страны, уточняется в статье.

18 октября генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что завод по производству автоматов Калашникова АК-203 в Индии Indo-Russian Rifles Private Limited начнет их выпуск до конца 2022 года. В будущем совместное предприятие может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на его платформе.