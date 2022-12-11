ZDF: Германия и ЕС продолжают закупать российский сжиженный природный газ

Германия и Евросоюз продолжают закупать российский сжиженный природный газ вопреки запретам, сообщает немецкая телекомпания ZDF.

По данным Кильского института мировой экономики, на который ссылается СМИ, российский сжиженный природный газ поступает немецким потребителям. Как отмечает вице-президент института Стефан Коотс, судя по всему, СПГ из России прибывает в Бельгию, а затем его перевозят в ФРГ. По его словам, объемы поставок составляют около 5 млрд кубометров в год, это 5% от всей потребности ФРГ в газе.

Между тем ранее правительство ФРГ объявило о намерении отказаться от российского газа, уточняет ZDF.

По информации энергокомпании ICIS, в настоящее время 13% европейского импорта СПГ поступает из РФ, странами-покупателями которого прежде всего являются Франция, Нидерланды и Бельгия.

В Кильском институте мировой экономики утверждают, что дефицита газа этой зимой в Германии быть не должно, однако эксперты прогнозируют, что зимой 2023/2024 ситуация с газом будет критической.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ФРГ планирует полностью остановить импорт российского газа в декабре.

В МИД РФ указали, что ФРГ может отказаться от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, но это приведет к экономическому кризису в Германии.