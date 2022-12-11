Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ: россияне стали на 25% реже досрочно закрывать ипотеку

close
100%
Depositphotos

Объем досрочного погашения ипотеки в России по итогам первых девяти месяцев текущего года упал до почти трехлетнего минимума. Этот показатель снизился на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го и на 4,2% к уровню 2020-го, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

«Российские заемщики в январе — сентябре за счет собственных средств досрочно погасили ипотечные кредиты на 1,07 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем «досрочки» упал более чем на четверть (-25,6%), он оказался на 4,2% ниже даже уровня кризисного 2020 года — тогда клиенты закрыли раньше срока ипотеку на 1,11 трлн руб.», — говорится в материале.

Однако показатели первых девяти месяцев 2022 года оказались выше значений за тот же период 2019-го. Тогда россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на общую сумму 708 млрд рублей, а за весь год — на 1,05 трлн руб., уточняется в статье.

Основной причиной спада в 2022 году стала общая экономическая неопределенность на российском внутреннем рынке из-за действия международных санкций и трудность с финансовым планированием бюджетов граждан на фоне кризиса.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, в настоящее время россияне предпочитают сберегательную модель финансового поведения. При этом независимый эксперт Ольга Ульянова сочла основной причиной замедления темпов погашения ипотечных кредитов «исчерпание свободных денежных ресурсов у населения».

11 декабря президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предрекла российскому рынку недвижимости глубокую стагнацию. Спад будет обусловлен рисками возможного закрытия льготной программы жилищного кредитования, что негативно отразится на уровне спроса у граждан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть