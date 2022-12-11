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Сбербанк: портфель юаней вырос на «сотни процентов», но его доля все равно остается незначительной

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Depositphotos

Интерес россиян к открытию вкладов в китайских юанях значительно вырос за последнее время. Однако в 2022 году его доля в общем валютном портфеле остается на незначительном уровне, приводит слова директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова РБК.

«Несмотря на рост в 2022 году портфеля юаней на сотни процентов, его доля в общем объеме средств клиентов «Сбера» остается незначительной», — заявил Широков.

В то же время открыть вклад в юанях в настоящее время можно в 49 кредитных организациях на российском банковском рынке. Для сравнения, по состоянию на 30 января 2022 года подобную услугу предоставляли только 13 организаций, уточнили аналитики «Банки.ру».

«Процентные ставки в среднем составляют 1-1,5% годовых, есть единичные предложения в региональных банках, которые достигают 8%. До начала кризиса доходность вкладов в юанях находилась в диапазоне 0,75-1,25%», — рассказала эксперт аналитического центра «Банки.ру» Оксана Даниленко.

По ее словам, сейчас большинство предложений по открытию вкладов в юанях подразумевают депозитные сроки от 3 до 6 месяцев, заключила Даниленко.

18 ноября в Центробанке (ЦБ) заявили о продолжении оттока денежных средств с валютных депозитов россиян. Это обусловлено сохраняющимися рисками в отношении расчетных единиц так называемых «недружественных» стран. В то же время в сентябре 2022 года наметилась тенденция к развитию сегмента депозитов физических лиц в юанях.

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