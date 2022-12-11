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Объем валютных вкладов россиян снизился до $56 млрд и достиг минимума с конца 2008 года

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Объем валютных депозитов россиян в октябре снизился до $56 млрд. Этот показатель стал самым низким за последние 14 лет — с конца 2008 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Центробанка (ЦБ).

«Валютные депозиты населения в середине осени снизились на 6%, или 3,6 миллиарда долларов — до 56 миллиардов долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов», — говорится в материале.

При этом с начала 2022 года объем валютных депозитов россиян сократился на рекордные 38,05%, или $36,7 млрд. Для сравнения, предыдущее максимальное падение было зафиксировано в 2020-м, когда по итогам первых десяти месяцев объем валютных вкладов граждан сократился на $8,7 млрд (-9,3%), уточняется в статье.

Во многом столь резкий спад обусловлен действием международных санкций против российского банковского и финансового секторов экономики. В результате ограничений сбережения россиян на депозитах в иностранных банках с января по ноябрь пополнились на $37,5 млрд. Их суммарный объем составил $68,1 млрд, заключается в заметке.

9 декабря Министерство финансов начало работу над добровольной программой долгосрочных сбережений граждан. Благодаря этой мере россияне смогут получать дополнительный доход по государственным выплатам после достижения пенсионного возраста.

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