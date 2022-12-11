Южная Корея сможет увеличить экспорт товаров в 2022 году до рекордных $680 млрд

По состоянию на 10 декабря, объемы экспортированных товаров из Южной Кореи превысили на 6,8% показатели за аналогичный период 2021-го, когда было вывезено из страны продукции на сумму $644,4 млрд. До конца текущего года азиатская страна сможет установить новый рекорд, достигнув отметки $680 млрд, сообщает местное агентство «Ренхап» со ссылкой на данные Министерства торговли, промышленности и энергетики.

«Совокупный экспорт Южной Кореи превысил рекордный показатель предыдущего года в 644,4 млрд по состоянию на 10 декабря. Годовой экспорт, зафиксированный до начала дня, вырос на 6,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее. К концу этого года этот показатель может вырасти до рекордных $680 млрд», — говорится в материале.

Добиться увеличения объемов экспорта стране удалось вопреки ухудшению рыночных условий, вызванных глобальной инфляцией и жесткой денежно-кредитной политикой в основных странах-импортерах корейской продукции, включая Китай. Аналитики опасались, что политика нулевой терпимости к коронавирусу и локдауны в КНР помешают экспортоориентированной корейской экономики нарастить вывоз товаров, однако этого не произошло, уточняется в статье.

10 декабря министр торговли Южной Кореи Дукгын Ан призвал страны Евросоюза (ЕС) совместно бороться с американским законом IRA о снижении инфляции. Сеул и Брюссель могут взаимодействовать с Вашингтоном для сведения к минимуму «дискриминационного воздействия» закона.