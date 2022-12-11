Названа страна, которая выиграет от потолка цен на нефть из России

Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль в статье для издания The Epoch Times написал, что Китай выиграет от лимита цен на российскую нефть.

Эксперт полагает, что инициированные странами G7 ограничения не навредят России. Кроме того, покупающие сырую нефть государства получат возможность приобрести сырье по выгодным ценам. В частности, как указывает Лакалль, Китай сможет приобретать еще больше российской нефти, при этом с хорошей скидкой.

«Если «большая семерка» действительно хотела нанести ущерб финансам и экспорту России, нужно было поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии», — отмечает Лакалль.

Однако, по его словам, происходит обратный процесс: страны G7 продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику.

Ранее директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что из-за введенных ограничений цены на нефть, в частности на марку Brent, могут вырасти до $150 за баррель.

Решение о введении ограничения цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель.