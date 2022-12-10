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Kyodo: США попросили Японию помешать Китаю в разработке полупроводников

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Jae C. Hong/AP

Власти США решили обратиться к японскому правительству ради того, чтобы начать сотрудничество в попытках помешать Китаю в разработке полупроводников. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, соответствующий запрос поступил от министра торговли США Джина Раймонда к японскому министру экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуре. До этого Штаты обнародовали набор мер по экспортному контролю в отношении Китая. Речь идет о разработке и производстве полупроводников и самих полупроводников, которые могут использоваться для создания систем искусственного интеллекта.

В публикации отметили, что в США боятся лазеек со стороны экспортного контроля, если Япония и Нидерланды продолжат поставки Китаю. При этом в самой Японии опасаются, что при введении экспортных ограничений, отношения между Пекином и Токио могут ухудшиться.

9 декабря международное радио Тайваня сообщило, что власти Китая приостановили ввоз морепродуктов из Тайваня из-за обновленной системы таможенного оформления в КНР.

До этого международная деловая газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что основатель интернет-гиганта Alibaba, владеющего AliExpress, Джек Ма переехал в Японию, где продолжает жить последние полгода. До этого бизнесмен обвинял государственные банки Китая в «менталитете ломбарда» и считал, что регуляторы тормозят инновации.

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