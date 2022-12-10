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Правительство обновило список технологий для инвестиционных контрактов

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Григорий Шестов

Кабмин внес в список современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов еще 19 позиций. Об этом сообщается на сайте правительства.

«В обновленный перечень, в частности, вошли технологии производства цифровых электроизмерительных приборов и высококачественной стали с низким углеродным следом, промышленного производства универсального прибора для проверки ИВЛ-аппаратов», — отметили в публикации.

В сообщении добавили, что механизм работает в обновленном формате с конца 2020 года. Основным преимуществом стало привлечение крупных частных вложений средств в разработку новых решений и производств, которые необходимы для выпуска конкурентоспособной продукции.

В публикации указали, что договоры в рамках механизма заключаются на 15 лет при вложениях на сумму не более 50 млрд рублей. Более крупные суммы позволяют увеличить срок до 20 лет.

В конце ноября первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров на полях форума «Атомэкспо» заявил, что госкорпорация с начала 2022 года заключила 12 новых урановых контрактов с семью странами.

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