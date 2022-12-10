La Repubblica: расходы итальянцев на рождественский ужин подскочили на 12%

Общие расходы жителей Италии при подготовке к рождественскому ужину вырастут на 12% по сравнению с данными прошлого года. Об этом пишет газета La Repubblica, ссылаясь на ассоциацию Assoutenti.

В публикации отметили, что в 2022 году рост цен коснется традиционных рождественских сладостей — куличей панеттоне и пандоро — и прочих продуктов питания, а также украшений и иллюминации.

При этом в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti добавили, что больше половины итальянцев (60%) будут посещать рождественские ярмарки для того, чтобы более выгодно купить подарки близким. Кроме того, почти половина (47%) указали на то, что в этом году будут сокращать количество покупаемых продуктов.

9 декабря издание Postimees сообщало, что в Эстонии могут возникнуть проблемы с поставками ряда лекарств из-за большого спроса на антибиотики, снижения мощностей производства, а также энергокризиса.

До этого десятки городов Британии отменили празднование ночи Гая Фокса в 2022 году из-за роста стоимости жизни. Уточняется, что Манчестер, Лидс, Кардифф и Глазго отказались от запуска праздничных фейерверков. Как отметили в городском совете Манчестера, одной из причин отмены ежегодного мероприятия, собирающего более 100 тыс. человек, стали «растущие расходы» администрации.