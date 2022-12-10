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На Кипре заявили о статусе Восточного Средиземноморья в качестве возможного транзитера энергоресурсов для ЕС

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Акватория Восточного Средиземноморья может стать новым транзитным каналом для поставок энергоресурсов в Евросоюз (ЕС). Об этом в Twitter написал президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.

«Восточное Средиземноморье может стать альтернативным энергетическим коридором для ЕС. Кипр же фокусируется на создании устойчивого регионального рынка природного газа, поставляя энергоресурсы в достаточном количестве», — отметил Анастасиадис.

8 декабря председатель Болгарской нефтегазовой ассоциации (БПГА) Живодар Терзиев заявил, что Россия сможет перенаправлять свою нефть на турецкие заводы, которые с большей наценкой будут перепродавать ее европейским странам. По его словам, кроме Турции, свою прибыль увеличит Казахстан и Азербайджан.

До этого турецкая газета dikGAZETE писала, что западные страны смогли решиться на введения потолка цен на нефть из России, так как стали зависимы от контрабанды нефти, поставляемой в регион при помощи США.

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