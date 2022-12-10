Аналитики заявили, что ключевая ставка в России не поменяется до конца 2022 года

Ключевая ставка в России, скорее всего, не изменится до конца этого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опрошенных экспертов рынка.

«Повышение ключевой ставки не позволит улучшить среду для структурной трансформации экономики и отрегулировать трансмиссионный механизм — он и без того с избытком отражает проблемы избыточного дефицита бюджета и рост заимствований», — отметил директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

По словам директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, Центробанк перед повышением ключевой ставки даст определенный жесткий сигнал рынку на фоне увеличения дефицита бюджета.

Он добавил, что для роста ставки надо иметь определенные документы, которых сейчас нет.

7 декабря газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» писала, что по итогам ноября на российском рынке недвижимости подорожали все виды ипотечных кредитов, у некоторых банков ставки увеличились за последний месяц осени на 0,5 процентных пункта. Кредиты становятся менее доступными для граждан вопреки стратегии Центробанка по сдерживанию роста ключевой ставки.