Удорожание овощей и фруктов разогнало инфляцию в России до максимума за полгода

По итогам ноября инфляция в России составила 0,37% за месяц, что стало самым большим показателем с апреля, и почти 12% в годовом выражении. Причиной тому стало удорожание овощей и фруктов, а самым подорожавшим товаром за последний месяц осени стали огурцы (+32,5%), свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

«Рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 23 субъектах Российской Федерации <....> В ноябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, огурцы подорожали на 32,5%, помидоры — на 16,9%, апельсины — на 9,0%, свекла столовая — на 4,5%, виноград — на 3,7%, картофель — на 2,8%», — говорится в отчете ведомства.

При этом наибольший рост цен в потребительском секторе был зафиксирован в Ненецком автономном округе (на 1,2%). Причиной тому стало удорожание услуг в данном регионе на 2,8%. В Москве и Санкт-Петербурге темпы инфляции в ноябре оказались чуть ниже.

«В Москве цены за месяц выросли на 0,3%, Санкт-Петербурге — на 0,6% (с начала года — прирост цен составил 11,0% и 10,9% соответственно). В то же время отмечено снижение потребительских цен в Тюменской области (без автономных округов) (на 0,3%) и Новосибирской области (на 0,1%)», — уточняется в документе.

10 декабря заместитель директора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов заявил, что риск увеличения темпов роста инфляции станет одной из основных экономических проблем в следующем году. Кроме того, мировой экономике в 2023-м будет грозит рецессия. Все эти факторы также будут влиять на темпы роста и российского ВВП, который также может столкнуться с трудностями в импортозамещении и сокращением экспортных доходов.