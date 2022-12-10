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Замглавы ИМЭМО РАН назвал главные экономические проблемы грядущего года

Замглавы ИМЭМО РАН Миловидов назвал рецессию главной проблемой для экономики в 2023 году

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Depositphotos

Замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов в беседе с агентством «Прайм» заявил, что в настоящее время в перечне ключевых рисков в будущем году стоит рецессия, ускорение инфляции и замедление экономики Китая.

Он пояснил, что для России к вышеперечисленному присоединятся проблемы с импортом, сокращение экспортных доходов и необходимость обеспечить технологический суверенитет страны. По мнению эксперта, стране жизненно важно сохранить адаптационную способность к внешним шокам.

Миловидов отметил, составить точный экономический прогноз в текущее время практически невозможно. Специалист добавил, что основные глобальные риски исходят со стороны западных стран.

Ранее бывший министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский заявил, что Евросоюз в ходе конфликта на Украине «вонзил нож в спину».

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