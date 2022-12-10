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Bloomberg: в Microsoft не назвали сроки покупки производителя видеоигр Activision Blizzard

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Компания Microsoft заявила, что не может назвать сроки приобретения одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard после того, как Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала заблокировать сделку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что Microsoft Corp., рассчитывающая на завершение сделки по приобретению Activision Blizzard Inc. за $69 млрд. к 30 июня, заявила, что больше не может комментировать сроки окончания покупки компании после того, как FTC подала иск в суд о блокировании сделки на том основании, что она будет препятствовать конкуренции.

Ранее Федеральная торговая комиссия США потребовала заблокировать заявку Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard. Это связано с опасениями, что в результате сделки новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту.

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что будет бороться с FTC. Он подчеркнул, что полностью уверен в правоте своей компании и будет решать дело в суде.

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