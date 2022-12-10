«Ъ»: сети Эльдорадо и М.Видео объединились под новым брендом

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет сети под новым брендом «Эльдорадо + М.Видео», сообщает «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что трансформация проводится для повышения экономической эффективности брендов. Компания собирается объединить лояльности, также в магазинах будет общий сток техники. Также в ритейлере надеются, что слияние брендов привлечет новых покупателей, и посещаемость увеличится на 10–15%.

«Объединение брендов по ряду направлений, включая IT, логистику и маркетинг, уже способствовало экономической эффективности и оптимизации инвестиций», — объяснил главный операционный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли.

Магазины под названием «Эльдорадо +М.Видео» уже запущены в Тольятти и Рязани.

В апреле сообщалось, что «М.Видео-Эльдорадо» вернул рассрочку и распродажи.