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«Ъ»: сети Эльдорадо и М.Видео объединились под новым брендом

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет сети под новым брендом «Эльдорадо + М.Видео», сообщает «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что трансформация проводится для повышения экономической эффективности брендов. Компания собирается объединить лояльности, также в магазинах будет общий сток техники. Также в ритейлере надеются, что слияние брендов привлечет новых покупателей, и посещаемость увеличится на 10–15%.

«Объединение брендов по ряду направлений, включая IT, логистику и маркетинг, уже способствовало экономической эффективности и оптимизации инвестиций», — объяснил главный операционный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли.

Магазины под названием «Эльдорадо +М.Видео» уже запущены в Тольятти и Рязани.

В апреле сообщалось, что «М.Видео-Эльдорадо» вернул рассрочку и распродажи.

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