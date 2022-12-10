В Ассоциации банков России назвали целесообразным досрочное погашение ипотеки

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков в беседе с «Газетой.Ru» назвал целесообразным досрочное погашение ипотечного кредита. По его словам, при наличии денег стоит закрыть кредит на жилье раньше срока. Тогда заемщик становится полноценным владельцем квартиры и избавляется от большого долга.

«Если есть деньги, целесообразно погасить ипотечный кредит досрочно, чтобы стать полноценным владельцем квартиры. И чтобы серьезная сумма на длительный срок не висела на заемщике», — рассказал Войлуков.

По его словам, ипотечный кредит – некая кредитная кабала, достаточно серьезная.

«Это большие суммы на длительный срок. Если у людей появляются дополнительные деньги – накопления, премии на работе – многие стараются частично досрочно погасить ипотеку. Так они снижают кредитную зависимость, ускоряют выплаты по займу. Главное, что пока ипотечный кредит не погашен, квартира находится в залоге у банка. И разное может случиться. Любому гражданину не хотелось бы остаться без жилья. Или, напротив, заемщик может захотеть улучшить жилищные условия. Пока он не выплатит кредит, он не может продать квартиру. Поэтому многие пытаются досрочно погасить ипотеку», — сказал банкир.

По его мнению, целесообразно досрочно погасить ипотеку и в случае, если кредит был взят под высокий процент – например, под 10% годовых.

«Экономические условия меняются, снижаются и ставки по ипотеке. Если по каким-то причинам клиент не может рефинансировать ипотеку по более низкой ставке, его логично погасить досрочно. Некоторые берут потребкредит и делают это», — отметил Войлуков.

По его прогнозам, если в 2023 году инфляция приблизится к целевому уровню в 4%, многие досрочно погасят ипотечные кредиты или рефинансируют их.

По данным ЦБ, люди берут ипотечные кредиты на 20 лет, а закрывают их за 7-8 лет.