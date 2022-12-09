Экономист Ордов заявил, что США разрешили использовать карты «Мир» в Казахстане из-за санкций

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило использовать в Казахстане карты платежной системы «Мир» из-за излишних санкционных издержек. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Интегрированность российской экономики в мировую достаточно велика. Это создает необходимость проведения платежей. Просто эти платежи стали уходить в серую зону, создавая дополнительные риски нарушения антиотмывочного законодательства. И все поняли, что какой-то легальный канал необходимо оставить для проведения прозрачных и понятных платежей», — отметил Ордов.

По его словам, что решение OFAC вынесла по инициативе как местных, так и американских компаний, которые столкнулись с более пристальным вниманием со стороны регулятора.

Он добавил, что более надежного инструмента, чем «Мир», в России сейчас нет. Поэтому после принятия санкций встала необходимость в изобретении легальных обходных путей для совершения финансовых операций.

Ранее в пятницу банки Казахстана получили от управления США по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешение на обслуживание операций физлиц по платежным картам российской системы «Мир». При этом чуть позже крупнейший в Казахстане банк Halyk Bank заявил, что в настоящее время не обслуживает российские карты «Мир».