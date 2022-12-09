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Bloomberg: Эрдоган хочет договориться с Туркменией о поставках газа в обход России

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет возобновить поставки туркменского газа в Европу в обход России и планирует обсудить эту тему на переговорах с лидерами Туркмении и Азербайджана, пишет Bloomberg.

Планируется, что газ будет доставляться в танкерах в Азербайджан через Каспийское море, а затем через сеть трубопроводов Южного газового коридора направляться в Турцию, а затем в Европу.

По данным агентства, реализация плана займет годы, но европейскому рынку будет интересен альтернативный поставщик.

Ранее сообщалось, что представители Турции 9 декабря обсудят с делегацией России в Анкаре возможность получения скидки на газ более чем на 25%.

По словам собеседников агентства, Турция хочет, чтобы скидка применялась не только к платежам в 2023 году, но и к некоторым операциям 2022 года.

Отмечается, что если Турция не договорится о скидке на желаемом уровне, она попросит отсрочки платежей до 2024 года.

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