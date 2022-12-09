Власти Китая временно остановили ввоз морепродуктов из Тайваня

Власти Китая приостановили ввоз морепродуктов из Тайваня из-за обновленной системы таможенного оформления в КНР. Об этом сообщает международное радио Тайваня.

В сообщении отметили, что стоимость продукции, которая оказалась под запретом, составляет около $196 млн. При этом основные потери будут у тех компаний, чья деятельность тесно связана с промыслом кальмаров, тунца и тихоокеанской сайры.

При этом обновленная система таможенного оформления в Китае предполагает более сложную процедуру регистрации, в отличие от ее предшественницы.

Сейчас тайваньские ведомства выясняют, какие документы необходимо предоставить сейчас, чтобы решить этот вопрос.

В начале октября заместитель министра экономики Тайваня Чэнь Чжэнци заявил, что власти Тайваня продолжат тесно сотрудничать с США и другими союзниками, чтобы не допустить передачи самых передовых технологий в руки китайских военных.

До этого научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чжан Чао рассказал, что приостановка экспорта природного песка с материкового Китая на Тайвань отразится преимущественно на строительстве, отрасль полупроводников от этой меры не пострадает.