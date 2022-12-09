Генпрокуратура Украины сообщила о конфискации имущества «Газпром экспорта»

Генпрокуратура Украины сообщила о конфискации имущества представительства «Газпром экспорта». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Имущество передано в управление Национального агентства Украины по выявлению активов, полученных коррупционным путем (АРМА). В него входит объект недвижимости площадью более 1 000 кв. м и четыре автомобиля, принадлежащих представительству дочернего предприятия ПАО «Газпром».

Ранее МВД Украины сообщило об аресте активов российской компании, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов, на 40 млн гривен ($1 млн). В ведомстве уточнили, что арестованное и изъятое горючее было передано на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным МВД Украины, фирма зарегистрирована на территории России. Офис генпрокурора проводит досудебное расследование.

До этого заместитель главы Минюста Украины Ирина Мудрая заявляла, что ведомство собирается направить иск в отношении экс-президента государства Виктора Януковича о конфискации его активов и имущества на территории страны.