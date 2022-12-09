Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура Украины сообщила о конфискации имущества «Газпром экспорта»

close
100%
Reuters

Генпрокуратура Украины сообщила о конфискации имущества представительства «Газпром экспорта». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Имущество передано в управление Национального агентства Украины по выявлению активов, полученных коррупционным путем (АРМА). В него входит объект недвижимости площадью более 1 000 кв. м и четыре автомобиля, принадлежащих представительству дочернего предприятия ПАО «Газпром».

Ранее МВД Украины сообщило об аресте активов российской компании, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов, на 40 млн гривен ($1 млн). В ведомстве уточнили, что арестованное и изъятое горючее было передано на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным МВД Украины, фирма зарегистрирована на территории России. Офис генпрокурора проводит досудебное расследование.

До этого заместитель главы Минюста Украины Ирина Мудрая заявляла, что ведомство собирается направить иск в отношении экс-президента государства Виктора Януковича о конфискации его активов и имущества на территории страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть