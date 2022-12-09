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Bloomberg: владельцы «застрявших» на входе в Босфор судов могут потерять до $13 млн

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Global Look Press

Владельцы нефтяных танкеров, которые «застряли» в пробке из судов на входе в Босфор, могут лишиться до $13 млн при отказе в оплате простоя нанявших их компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отметили, что договор о фрахте содержит положение о возмещении убытка перевозчику за простой судна, когда то где-то задерживается. При этом средняя ставка за простой сейчас находится на уровне $100 тыс. в день. Однако будут ли компании, которые зафрахтовали танкеры, платить за простой, пока неясно.

По данным агентства, известно уже об одном нанимателе, который отказался платить за вынужденный простой танкера. В этом случае владельцы судов могут остаться не только без компенсации, но и лишиться части выгоды.

Ранее в пятницу министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты не имеют оснований подозревать Россию в причастности к возникновению «пробки» из нефтяных танкеров в Турции. Она также отметила, что турецкая сторона разделяет интересы США в сохранении хорошо снабжаемого нефтяного рынка.

До этого турецкое Генеральное управление мореходства заявило, что пробка из судов на входе в Босфор образовалась из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив.

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