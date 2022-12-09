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В Совфеде ждут предложений по кандидатам на пост главы Счетной палаты

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Зампред комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин заявил, что предложений по кандидатам на пост председателя Счетной палаты в ведомстве пока нет. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Пока предложений никаких нет, в повестке дня эту тему мы не намереваемся обсуждать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бюджетный комитет Совета Федерации РФ в ходе заседания 13 декабря рассмотрит закон о приведении в соответствие с Конституцией РФ порядка назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты (СП).

По данным агентства, в этот же день Госдума планирует обсудить документ в третьем чтении.

30 ноября Совет Федерации досрочно освободил от должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина. В настоящий момент подробности вокруг его дальнейшего кадрового назначения не приводятся.

5 декабря Кудрин написал в своем Telegram-канале, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. Среди своих задач он выделил сохранение «уникальной» управленческой и технологической культуры «Яндекса», чтобы компания оставалась независимой.

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