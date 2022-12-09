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Interia: число бедных в Польше может резко вырасти в 2023 году из-за энергокризиса

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Польше число бедных может резко вырасти в 2023 году из-за последствий энергетического кризиса, так как для большинства жителей расходы на содержание жилья многократно выросли. Об этом пишет Interia, ссылаясь на доклад «Бедность в Польше».

В документе отметили, что за последние полгода более 80% жителей Польши ощутили на себе влияние роста цен на продукты. При этом 15% опрошенных заявили, что, скорее всего тоже ощутили на себе рост цен. Исходя из результатов опроса, почти каждый поляк отметил рост цен на продовольствие.

По данным исследования, 81% опрошенных жителей Польши считают, что сложившаяся экономическая ситуация приведет к стремительному росту числа нуждающихся. При этом большая часть жителей экономят на покупке одежды или обуви (64%), развлечениях и культуре (64%). Также растет число тех, кто имеет долги, но не может справиться с ними.

Аналитики посчитали, что сейчас за топливо приходится платить в 2,5 раза больше, чем год назад, что в конечном итоге сказывается на материальном благосостоянии жителей.

В конце ноября газета Rzeczpospolita со ссылкой на циклическое исследование поведения потребителей Barometr Providenta писала, что почти половина жителей Польши намерены экономить на праздновании Рождества.

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