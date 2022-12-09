ЕС намерен конфисковать активы российского бизнеса на основе обвинений в обходе санкций

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявила, что конфискация активов российских бизнесменов в Евросоюзе будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе рестрикций. Видео с заявлением еврокомиссара размещено на сайте Европейского совета.

«Станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», — сказал он по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне глав МИД.

Рейндерс также сообщил, что министры поговорят о способах привлечения к ответственности тех, кто «ответственен за военные преступления на Украине».

Ранее в Еврокомиссии разработали Директиву, определяющую список действий по обходу санкций, которые будут считаться преступлениями.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее писало, что Евросоюз рассматривает возможность направить некоторые из замороженных активов Банка России на восстановление Украины. По данным собеседников агентства, обсуждение находится на ранней стадии, а экспертам по правовым вопросам недавно было поручено изучить возможные варианты использования активов ЦБ РФ. В материале Bloomberg уточняется, что речь идет о части из около $300 млрд резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и их союзниками после начала специальной военной операции на Украине.