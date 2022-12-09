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«Верный» через несколько недель откажется от продажи продукции американской компании Mars

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Global Look Press

Торговая сеть «Верный» в течение нескольких недель уберет из ассортимента всю продукцию американской компании Mars. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение представителя ретейлера.

По словам собеседника издания, речь идет о шоколадных батончиках, драже и жевательной резинке.

Представитель «Верного» объяснил, что продукцию Mars поставляют в сеть «Верный» «на дискриминационных условиях»: на 11% дороже, чем другим ретейлерам. Он не уточнил, кто из конкурентов сети получает продукцию по более низкой цене. По его словам, с руководством Mars вели переговоры, но компания не пошла на снижение цен.

В середине марта сообщалось, что компания Mars прекращает инвестировать в бизнес на территории России и импортировать или экспортировать продукцию.

Во второй половине июля газета «Коммерсантъ» написала, что американская Mars столкнулась со сложностями поставок жвачки под брендом Orbit на российский рынок. По данным источника издания в рознице, на тот момент компания не отгружала новые партии из-за нехватки импортных ингредиентов.

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