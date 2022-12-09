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США разрешили банкам Казахстана обслуживать карты системы «Мир»

Банки Казахстана получили разрешение от США на осуществление операций по картам «Мир»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Банки Казахстана получили от управления США по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешение на обслуживание операций физлиц по платежным картам российской системы «Мир». Об этом сообщается на сайте Агентства по регулированию финансового рынка Казахстана.

Согласно письму Минфина США, адресованного казахстанским регуляторам, ведомство разрешает использование карт «Мир» физическими лицами, в том числе и из России. При этом отмечается, что операции по этой платежной системе все еще остаются «на особом контроле». Уточняется, что таким образом Минфин хочет пресечь ее использование для обхода антироссийских санкций.

Ранее заместитель главы Национального банка Киргизии Кайып Куленбеков заявлял, что банки страны перестали обслуживать карты российской платежной системы «Мир» из-за опасений подпасть под санкции США.

До этого обслуживать карты «Мир» перестали крупные банки Турции, Вьетнама и Армении. Как писала газета Yeni Şafak, США угрожают турецким банкам санкциями за применение системы «Мир».

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