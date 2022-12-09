В Москве открылась Межрегиональная научно-техническая конференция «Роснефти»

В Москве открылась традиционная XVII Межрегиональная научно-техническая конференция (МНТК) «Роснефти». В мероприятии принимают участие 414 молодых специалистов из 68 дочерних предприятий.

Жюри, в состав которого входят руководители и эксперты центрального аппарата «Роснефти», оценят 328 проектов. Возглавляет жюри вице-президент по информатизации, инновациям и локализации НК «Роснефть» Андрей Шишкин.

Проекты молодых специалистов имеют большое практическое значение для производственно-хозяйственной деятельности «Роснефти». В настоящее время 36 проектов из числа рекомендованных по итогам МНТК 2021 года внедряются на 21 предприятии «Роснефти».

Все победители и призеры НТК, а также их научные руководители получают, сертификаты дающие право на получение денежных премий.