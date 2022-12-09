В Credit Suisse предположили, что с помощью нефтяного маневра Россия удвоит золотой запас

Президент Владимир Путин одним маневром может удвоить стоимость золотого запаса России. Об этом написал портал Kitco со ссылкой на записку американского финансиста, бывшего старшего советника Минфина США, инвестиционного стратега швейцарского банка Credit Suisse Золтана Позара, которую он подготовил для клиентов.

«Золото может достичь $3 600 за унцию, если Россия отреагирует на ограничение цен на нефть G7, начав принимать драгметалл в обмен на сырую нефть», — написал Позар.

Финансист предположил, что Москва может начать брать один грамм этого драгоценного металла за два барреля сырой нефти. Тогда доллар будет фактически переоценен относительно российской нефти, а цена золота удвоится. По его словам, такой маневр может стать абсолютной неожиданностью для американской стороны.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

На этой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что российские власти рассматривают три варианта ответа на введение потолка цен на импорт нефти из России. Первый вариант — полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение. В том числе, если они приобретают сырье через посредников. Второй — запрет на экспорт по контрактам, в которых включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какое государство импортирует нефть. И третий — введение так называемой индикативной цены: определение максимального дисконта нефти Urals к сорту Brent. При увеличении дисконта продажу хотят запретить.