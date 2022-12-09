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В России могут ввести рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Российские власти планируют ввести механизм рассрочки на покупку жилья для отдельных категорий граждан. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на план мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

Как пишет издание, проработкой механизма занимаются, в том числе, Минфин, Минстрой и Банк России. Инициативу хотят ввести к 2024 году.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, возможность оформления ипотеки в рассрочку могут предоставить педагогам, медикам, узким специалистам в промышленных отраслях, специалистам IT-отрасли. Он отметил, что рассрочку должны предоставлять на полный срок кредитования, а выплаты процентов нужно переложить на региональные бюджеты.

На прошлой неделе издание РБК со ссылкой на проект стратегии развития финансового рынка России до 2030 года сообщило, что в российском Минфине собираются проработать вопрос развития рынка лизинга жилья и сделать этот механизм аренды квартир с последующим поэтапным выкупом альтернативой ипотеке.

Во второй половине ноября в Минфине России заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки на новостройки, которую в настоящее время выдают под 7% годовых.

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