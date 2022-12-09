В США потребовали заблокировать сделку Microsoft и Activision в $69 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC), которая является антимонопольным органом при правительстве Соединенных Штатов, потребовала заблокировать заявку технологической компании Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard за $69 млрд. Это связано с опасениями, что в результате сделки новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту, пишет Reuters со ссылкой на директора по конкуренции FTC Холли Ведовой.

В FTC указали, что поглощение «ведущей и независимой игровой студии» может привести к ущербу конкуренции на игровом рынке.

Ведова отметила: «Microsoft уже показала, что может и будет отказывать в своем контенте игровым конкурентам».

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что будет бороться FTC. Он подчеркнул, что полностью уверен в правоте своей компании и будет решать дело в суде.

Ранее сообщалось, что Смит признал отставание консолей Xbox от PlayStation и Nintendo. Смит подтвердил, что Microsoft предложила Sony 10-летнее соглашение, согласно которому новые игры франшизы Call of Duty будут выходить на PlayStation одновременно с Xbox. Эта сделка может выступать гарантией того, что новые игры популярной серии после покупки американцами Activision Blizzard не станут эксклюзивом Xbox. Планирует ли Sony принимать предложение Microsoft, не уточняется.