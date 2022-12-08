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Белоруссия заложила в бюджет безвозмездные поступления от России в $1,7 млрд на 2023 год

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Белоруссия заложила в доходы своего бюджета на будущий год безвозмездные поступления от российской стороны в размере $1,7 млрд. Об этом РИА Новости пояснили в Минфине республики.

При этом в Минфине Белоруссии отказались пояснять, какие именно договоренности приведут к выделению указанных средств. Кроме того, согласно опубликованному на национальном правовом интернет-портале законопроекте о бюджете на 2023 год, безвозмездные поступления от разных стран составят $2,19 млрд. Сами же страны, от которых будут поступления, не указываются.

Кроме того, в пресс-службе ведомства решили не комментировать, какие именно двусторонние соглашения приведут к поступлению средств и на какие цели они будут потрачены.

В конце октября «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, писал, что поставки дизельного топлива в Россию с белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые возобновились с 10 октября, скорее всего, будут осуществляться по новой схеме. Российская госкомпания «Промсырьеимпорт» будет покупать сырье по завышенным ценам, а затем реализовывать его на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ),

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