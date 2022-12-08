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Федеральная налоговая служба России включила Канаду и Каймановы острова в «черный список»

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России внесла Канаду и Каймановы острова в «черный список» за то, что они не обеспечивают обмен информацией для целей налогообложения с РФ, приказ вступит в силу с 1 января 2023 года, передает РИА Новости.

Перечень стран, не предоставляющих налоговую информацию, используется в том числе для налогообложения прибыли контролируемых зарубежных компаний (КИК).

Например, согласно российскому Налоговому кодексу, прибыль КИК в некоторых случаях освобождается от налогов, если она постоянно находится на территории государства или территория, с которыми у России есть договор по вопросам налогообложения, но при этом они не должны быть включены в «черный список» ФНС.

В общей сложности в новый список ФНС РФ вошли 89 страны и 16 территорий. При этом Андорра, Барбадос, Бахрейн, Колумбия, Коста-Рика, Нигерия, Пакистан, Сент-Люсия, Уругвай и Эквадор, а также Гибралтар, Специальный административный регион Китая Макао и Фарерские острова в этом году были исключены из списка.

Ранее сообщалось, что российские регионы недополучили миллиарды рублей из-за налоговой нормы об учете курсовых разниц.

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