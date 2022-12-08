Правительство усилило ответственность глав госкомпаний за достижение ключевых показателей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое в том числе корректирует систему премирования топ-менеджеров государственных компаний за достижение ключевых показателей эффективности. Информацию об этом опубликовала пресс-служба правительства.

«Распоряжением, в частности, зафиксирован размер вознаграждения, полагающегося руководителям за достижение функциональных ключевых показателей эффективности. Он будет составлять от 15 до 50% совокупной годовой премии, что послужит стимулом для руководителей активнее работать над реализацией значимых проектов», — сказано в сообщении кабмина.

Также на топ-менеджеров наложили ответственность за полное, своевременное и достоверное предоставление данных о достижении ключевых показателей эффективности. В случае несоблюдения требования этого руководителя организации могут депремировать на сумму не менее 20% стимулирующих выплат.

В конце октября в пресс-службе Минфина сообщили, что ведомство вместе с рабочей группой при правительстве работает над согласованием условий оплаты труда топ-менеджеров крупных госкомпаний.

Во второй половине ноября газета «Коммерсантъ» написала, что правительство России продолжает работу по контролю за зарплатами глав государственных компаний. 117 компаний вместо прежних 43 обязали согласовывать с министерством финансов и правительственной комиссией уровень ежегодных доходов.