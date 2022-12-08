«Известия»: банки России запустили новогодние спецпредложения на кредиты и депозиты

Газета «Известия» провела исследование среди 30 крупнейших российских банков и выяснила, какие акции и предложения они запустили в преддверии Нового года.

По данным издания, с 1 декабря россияне смогут открыть депозит под 8 — 9,5% годовых при ключевой ставке в 7,5%, а также выбрать ипотечный кредит на особых условиях.

Согласно материалу, с предложением открыть вклад с доходностью выше ключевой ставки ЦБ РФ в предпраздничный период выступили три банка. В «Открытии» сообщили о запущенном в конце ноября новом депозите со ставкой 8% годовых при размещении средств на 13 месяцев. В ВТБ рассказали о депозите на три года с доходностью до 9,5%. А «Почта Банк» проинформировал о возможности оформить вклады на полтора года под 8% годовых на сумму от 10 тысяч до одного млрд руб.

Как сообщается в публикации, наиболее выгодные кредиты могут предложить два банка. Так, в «Зените» запускается возможность оформить ипотеку со льготным периодом. На первые три месяца банк предоставит отсрочку по платежу основного долга, а проценты будут начисляться по ставке от 4,99% годовых. Данная акция продлится до 31 декабря и коснется только собственных ипотечных программ кредитной организации. Абсолют Банк планирует провести акции по ипотеке в новогодние каникулы: в этот период клиентам будет предоставляться скидка в размере 0,5 п.п. от действующей ставки при заключении сделки в эти же даты.

Однако, по словам экспертов, гражданам нужно быть осмотрительными: иногда новогодний кредит по низкой ставке на самом деле может оказаться менее выгодным, чем заем в обычное время.

Ранее стало известно, что благодаря новому кредитному продукту МСП Банка «Семилетка для бизнеса» малый и средний бизнес получил возможность получать долгосрочные экспресс-кредиты без залога и необходимости личного присутствия при оформлении. Заем можно взять на 7 лет, а время рассмотрения заявки не превышает 72 часов.