Семья президента ОАЭ с состоянием $300 млрд возглавила рейтинг богатейших в мире

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и его семья признаны богатейшими в мире, сообщила газета The Times.

По индексу Bloomberg, состояние этой семьи оценивается примерно в $300 млрд. Основу богатства составляют доходы от торговли энергоресурсами, а также грамотная инвестиционная политика, в том числе вкладывание денег в различные компании и рынки недвижимости.

Аль Нахайянам принадлежит компания Royal Group, а также доли в английском футбольном клубе «Манчестер Сити», компании Илона Маска SpaceX и модном доме певицы Рианны Savage x Fenty.

Семья Уолтон стала второй самой богатой в рейтинге. Речь о владельцах крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли Walmart. Их состояние оценили в $224,5 млрд. В топ-5 списка также входит семья Марс, основавшая одноименную кондитерскую компанию, ($160 млрд), семья Кох, управляющая промышленным конгломератом Koch Industries, ($128,8 млрд), и королевская семья Саудовской Аравии ($105 млрд).

Во второй половине октября агентство Bloomberg написало, что семья Уолтон стала богатейшей в мире четвертый год подряд. Тогда состояние оценили также в $224,5 млрд.