Forbes включил Сбер в рейтинг лучших работодателей России в 2022 году

В этом году Сбер попал в рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes.

Всего в этом списке оказались 118 компаний, в зависимости от набранных баллов, их разделили на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». При распределении компаний учитывались заработные платы, социальный пакет, условия труда, а также экологический след и социальная ответственность.

Так, в категориях «сотрудники и общество», «экология» и «корпоративное управление» Сбер получил «платину».

При этом «СберМаркет» получил по категориям «сотрудники и общество», «экология» и «корпоративное управление» «серебро», «бронзу» и «золото».

«СберРешения» — «серебро», «бронзу» и «золото» соответственно.

Ранее сообщалось, что проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар».