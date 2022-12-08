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Евразийская экономическая комиссия заявила о росте притока прямых инвестиций в страны ЕАЭС

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Объемы прямых инвестиций в экономику стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2022 году значительно увеличились. Об этом заявил в ходе инвестиционного саммита в Бишкеке глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, написал ТАСС.

«По сравнению с прошлым годом в первом полугодии 2022 года прямые иностранные инвестиции в страны – участницы ЕАЭС существенно возросли», — сказал глава ЕЭК.

По словам Мясниковича, объем вложений в экономику Армении за это время вырос почти в пять раз, Белоруссии — в 1,6 раза, Казахстана — в два раза, Киргизии — в 1,9 раза.

В первой половине июня замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач спрогнозировал, что совокупный ВВП стран – членов ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) в 2022 году увеличится на 2,5%.

На этой неделе помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует поехать в столицу Киргизии Бишкек, чтобы принять там участие в саммите ЕАЭС.

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