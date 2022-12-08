Объем отчислений в бюджет от продажи лотерейных билетов вырос на 16% с января по сентябрь

Отчисления в российский бюджет от продажи лотерейных билетов под брендом «Столото» с января по сентябрь 2022 года выросли на 16%, до 2,2 млрд руб. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Как отметили в газете, в «Столото» рассчитывают на рост и в целом по итогам года. Пик еще не наступил — наибольший объем продаж лотерей традиционно приходится на последнюю неделю декабря.

При этом перспективы лотерейного рынка на 2023 год остаются неустойчивыми из-за ситуации на Украине, конфликтом России с Евросоюзом (ЕС), США и другими странами. «Есть заблуждение, что люди активнее участвуют в лотерейных розыгрышах, когда происходят разные сложные события. Но участники чаще приобретают лотерейные билеты, наоборот, когда все хорошо», — сказали в «Столото».

Главный редактор InterMedia Евгений Сафронов полагает, что в 2023 году на рынке в большей степени отразится снижение покупательской способности россиян. По его словам, все будет зависеть от военных, политических и экономических условий.

На прошлой неделе пресс-служба компании «Национальная лотерея» сообщили, что граждане России выиграли в лотерею с августа по ноябрь 2022 года около 725 млн руб., миллионерами стали 80 человек.