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Правительство России не поддержало законопроект о выплате 13-й пенсии в декабре

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Проект закона о введении с декабря 2022 года ежегодной выплаты 13-й пенсии по старости получил отрицательный отзыв правительства по причине противоречия инициативы пенсионному законодательству России. Информация об этом содержится в думской электронной базе.

«Предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости, что противоречит пенсионному законодательству Российской Федерации», — сказано в заключении российского кабмина.

На этой неделе сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу законопроект о выплате дополнительной пенсии по старости с декабря 2022 года.

Инициатива справедливороссов предусматривает 13-ю выплату всем, кому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре. Проект также включает в себя пункт о двукратном увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет.

Затем старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок сказал, что на выплату 13-й пенсии в России потребовалось бы около 600 млрд руб., но денег на такую помощь пенсионерам в бюджете не хватит.

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