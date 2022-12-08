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Молдавия: поставки электричества из Приднестровья в Молдавию выгодны для Киева

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Михай Карауш/РИА Новости

Поставки электроэнергии из Приднестровья правобережной Молдавии обеспечат стабильность энергетической системы Украины. Об этом сообщил госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Константин Боросан. Он сделал заявление в эфире телеканала ТВ-8.

Чиновник указал, что Одесская область является большим узлом потребления электроэнергии, и функционирование генерирующей мощности электростанции (Молдавской ГРЭС) позволяет удерживать баланс в этом регионе. Речь идет о Молдавии и юге Украины.

Отмечается, что генерирующие мощности из Приднестровья не поставляются на Украину, но системы двух стран связаны. Таким образом стабильная работа энергосистемы Молдавии может в кризисной ситуации помочь Украине стабилизировать свою энергосистему, отметил Боросан.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что молдавские власти больше не будут сообщать информацию об объеме природного газа, который запасается для республики в хранилищах в Румынии и на Украине. Спыну также отметил, что тарифы за электричество в Молдавии могут снизиться на четверть за счет поставок от расположенной электростанции в Приднестровье.

6 декабря в Молдавии возбудили дело из-за упавшей у границы с Украиной ракеты.

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