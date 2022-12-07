Путин попросил Минэнерго России разобраться с хранением молдавского газа на Украине

Президент России Владимир Путин попросил Министерство энергетики страны разобраться, почему поставленный Молдавии газ хранится на Украине, передает РИА Новости.

По его словам, представители молдавской стороны «непонятно зачем часть» полученного от РФ газа хранят на украинской территории.

«Просто с этим нужно разбираться», — сказал глава государства во время встречи с членами Совета по правам человека.

Он указал, что попросит российское Минэнерго «повнимательнее» рассмотреть ситуацию.

На этой неделе вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что молдавские власти больше не будут сообщать информацию об объеме природного газа, который запасается для республики в хранилищах в Румынии и на Украине.

Он также отметил, что Молдавия обеспечена газом как минимум на два месяца, и правительство страны продолжает закупать объемы топлива на следующие месяцы.

В конце ноября российская компания «Газпром» сообщила о вероятности снижения поставок газа в Молдавию из-за так называемого «оседания топлива» на территории Украины.