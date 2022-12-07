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Минстрой предложил повысить норматив стоимости жилья в России на 6% в 2023 году

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Минстрой предложил поднять нормативную стоимость квадратного метра жилья в России в первом полугодии 2023 года на 6%, до 88,7 тыс. руб. Об этом сообщается в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года в размере 88737 рублей», — отметили в публикации.

Также в документе указали среднюю стоимость квадратного метра жилья по регионам России на первый квартал следующего года. Например, самый высокий показатель установлен для Москвы, на уровне 169,7 тыс. руб. Второе место у Санкт-Петербурга с показателем 165,3 тыс. руб. Замыкает тройку Приморский Край со 150,3 тыс. руб. за «квадрат».

Наименьшие значения вводятся для Ингушетии (45,8 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (50,2 тыс. руб.) и Калмыкии (51,8 тыс. руб.).

В середине ноября эксперт рынка Константин Барсуков в разговоре с «Лента.ру» заявил, что цены на недвижимость на вторичном рынке могут начать расти осенью 2023 года. При этом в настоящее время, по его словам, стоимость жилья не растет. Более того к концу 2022 года цены могут упасть на 15-20%.

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