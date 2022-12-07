Путин заявил о непростой ситуации со снабжением энергоресурсами в Приднестровье

Ситуация в Приднестровье в плане снабжения региона энергоресурсами достаточно непростая, при этом Россия много лет поставляла туда газ бесплатно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Что касается социально-экономической ситуации, то она непростая там, в том числе и по снабжению энергоресурсами. Мы ведь фактически бесплатно поставляем туда газ на протяжении многих лет, бесплатно», — отметил глава государства.

По его словам, в последнее время в Приднестровье стали усиливаться проблемы с поставками энергии, так как газ идет туда через Молдавию. В свою очередь у молдавской стороны также есть большие сложности, как в экономическом, так и в социальном плане.

Ранее в среду министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что власти Приднестровья решили продлить режим чрезвычайного положения в регионе из-за сохраняющегося дефицита газа.

До этого вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что правобережная часть республики с декабря временно отказывается от поставок газа из России. Министр уточнил, что весь объем газа, получаемый из России, будет поступать в Приднестровье.