Аналитик Безбородов заявил об отсутствии конкуренции на мировом рынке для зерна из России

Зерно из России на мировом рынке, на данный момент, не имеет конкуренции в силу сезонных факторов. Об этом РИА Новости заявил управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов.

«По сути – никакой переделки нет на рынке зерна. В этом году зерно только наше и украинские остатки. Украинцы вывезли все, что можно было, все свои запасы, поэтому о них речь даже не идет», — отметил Безбородов.

По его словам, никакой конкуренции с украинским зерном сейчас быть не может. Кроме того, политическая обстановка вокруг зерна из России успокоилась, а цены укрепились, поэтому конкурентов у российской продукции просто не осталось. Кроме того, Франция уже экспортировала свой урожай.

Он добавил, что сейчас цены за тонну зерна в $300 и выше куда лучше, чем показатели последних 15 лет. Кроме того, таких стабильных цен как сейчас не было уже давно. Несмотря на то, что с начала лета зерно экспортируется, на поставки может влиять фактор погоды.

Ранее в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы отраслевых аналитиков писала, что к концу текущего года объемы экспорта российской пшеницы могут выйти на рекордные уровни 4–4,8 млн тонн. Однако в дальнейшем вывоз данной агрокультуры на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, а также снижении стоимости пшеницы в других странах.