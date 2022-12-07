Спрос на частные дома высокобюджетного формата в Сочи вырос на 8,36% с января по октябрь

Спрос россиян на частные дома высокобюджетного формата в Сочи с январь по октябрь 2022 года вырос на 8,36% относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом изданию Lenta.ru сообщил эксперт местного рынка недвижимости Кирилл Флутков.

При этом по сравнению с январем — октябрем 2020 года показатель вырос на 28,8%. Такую динамику Флутков объяснил доступностью объектов в географическом отношении.

«До недавнего времени у покупателей высокобюджетного жилья был выбор по всему миру, а сейчас число локаций для выбора объектов существенно сократилось. Это во многом объясняет стабильно высокий спрос на дорогие объекты в Сочи», — сказал он.

В первой половине июля региональный директор департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Russia Ольга Широкова сообщила, что цены на первичном рынке элитной недвижимости Сочи за первые полгода 2022 года выросли на треть, обогнав Москву и Санкт-Петербург.

На прошлой неделе в агентстве элитной недвижимости Intermark Real Estate рассказали, что средняя цена сделки по аренде элитной недвижимости в Москве за год упала на 30%.